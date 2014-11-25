国际油市：OPEC会议临近，俄罗斯就减产问题发出混淆不清的信号

业内人士对俄罗斯会采取大的举措来支撑油价心存怀疑，因在2000年代初当时俄罗斯亦承诺要削减出口以帮助OPEC遏制油价跌势，但实则没有出力。

俄罗斯是全球三大产油国之一，其他两国为美国和沙特(沙乌地)阿拉伯。上月俄罗斯日产量接近1,060万桶，为苏联解体后以来最高。

一些分析师称，OPEC必需每天减产达150万桶才能支撑油价。指标布兰特原油期货自6月来已跌约30%，目前在每桶80美元左右。

诺瓦克预估目前的每日供给较需求超出70万-80万桶。他称，俄罗斯计划在2020年之前每年的原油产量维持在5.2亿-5.25亿吨(相当于日产1,040万-1,050万桶)。

“要快速减产或者快速增产--实际上是不可能的。我们有我们的生产特点。”诺瓦克说道。

诺瓦克上周曾表示莫斯科正考虑减产这一选项，不过尚未做出最终决定。

一知情消息人士对路透表示，Kommersant的报导只是一个可能的选项，还有其他支撑油价的措施。

不过分析师称，由于俄罗斯缺乏存储设备，且担心一旦停止汲取油井可能冰封，或令俄罗斯不会有太大动作来拉升油价。(完)