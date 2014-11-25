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货币新闻 | 2014年 11月 25日 星期二 08:34 BJT

重发-表格：新加坡第三季GDP经季调环比年率终值为成长3.1%，优于预估

(重发调整内文最后一段所附USN)

路透新加坡11月25日 - 新加坡周二公布数据显示：

* 第三季国内生产总值(GDP)经季节调整后环比年率为增长3.1%，路透调查预估为成长1.3%

* 第三季GDP较上年同期成长2.8%，路透调查预估为成长2.5%

* 政府预计2014年经济增长率在3.0%左右，明年将增长2.0-4.0%

以下为数据详情：

实际GDP变动(%)

2014 2014 2014 2013 2013

第三季 第二季 第一季 第四季 第三季

环比年率 3.1 -0.3 1.9 6.9 0.7

(经季节调整)

较上年同期 2.8 2.3 4.8 4.9 5.0

环比年率 较上年同期

(经季节调整)

制造业 2.8 1.9

建筑业 -0.3 1.7

服务业 3.6 3.4

注：由于数据修正，以往季度数据可能与之前公布值有所不同。

10月14日公布的初步数据显示，新加坡第三季GDP经季节调整后环比年率为成长1.2%，较上年同期成长2.4%。 (完) (编译 徐文焰；审校 王兴亚)
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