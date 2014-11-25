重发-表格：新加坡第三季GDP经季调环比年率终值为成长3.1%，优于预估

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
(重发调整内文最后一段所附USN)
路透新加坡11月25日 - 新加坡周二公布数据显示：
* 第三季国内生产总值(GDP)经季节调整后环比年率为增长3.1%，路透调查预估为成长1.3%
* 第三季GDP较上年同期成长2.8%，路透调查预估为成长2.5%
* 政府预计2014年经济增长率在3.0%左右，明年将增长2.0-4.0%
以下为数据详情：
实际GDP变动(%)
2014 2014 2014 2013 2013
第三季 第二季 第一季 第四季 第三季
环比年率 3.1 -0.3 1.9 6.9 0.7
(经季节调整)
较上年同期 2.8 2.3 4.8 4.9 5.0
环比年率 较上年同期
(经季节调整)
制造业 2.8 1.9
建筑业 -0.3 1.7
服务业 3.6 3.4
注：由于数据修正，以往季度数据可能与之前公布值有所不同。
10月14日公布的初步数据显示，新加坡第三季GDP经季节调整后环比年率为成长1.2%，较上年同期成长2.4%。 (完) (编译 徐文焰；审校 王兴亚)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。