美国FED：达拉斯联储总裁费希尔对通胀率略高于2%目标并不担忧--金融时报

路透11月24日 - 根据一篇报纸专访，达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示，只要长期通胀预期保持稳定，他对一段时间内通胀率略高于2%的目标水平不会感到担心。费希尔是美国联邦储备理事会(美联储/FED)立场最强硬的政策制定者之一。

目前美联储偏爱的通胀率指标在1.5%左右。费希尔说，他认为目前不存在通胀风险。“我预计通胀率将逐步上升至2%的目标水平，甚至会在一小段时间内超过2%，”金融时报引述他的话报导。

“我认为我们应该对2%左右的目标持一个对称的观点，”他说，“通胀率略低于该目标不会让我烦恼，尤其是如果这是供应充足导致的；略高一点也没关系，只要通胀预期保持稳定。”

费希尔将于明年年初退休。长期以来，他一直主张较早加息，而美联储大多数官员则认为，应从明年年中左右开始紧缩货币政策。美联储自2008年以来一直将利率维持在近“零”水平，以促进就业，近期而言还为了提升通胀。