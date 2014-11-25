美国FED：达拉斯联储总裁费希尔对通胀率略高于2%目标并不担忧--金融时报

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透11月24日 - 根据一篇报纸专访，达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示，只要长期通胀预期保持稳定，他对一段时间内通胀率略高于2%的目标水平不会感到担心。费希尔是美国联邦储备理事会(美联储/FED)立场最强硬的政策制定者之一。
目前美联储偏爱的通胀率指标在1.5%左右。费希尔说，他认为目前不存在通胀风险。“我预计通胀率将逐步上升至2%的目标水平，甚至会在一小段时间内超过2%，”金融时报引述他的话报导。
“我认为我们应该对2%左右的目标持一个对称的观点，”他说，“通胀率略低于该目标不会让我烦恼，尤其是如果这是供应充足导致的；略高一点也没关系，只要通胀预期保持稳定。”
费希尔将于明年年初退休。长期以来，他一直主张较早加息，而美联储大多数官员则认为，应从明年年中左右开始紧缩货币政策。美联储自2008年以来一直将利率维持在近“零”水平，以促进就业，近期而言还为了提升通胀。
费希尔还说，从意识形态上来说，现在美联储政策制定者比以往“更为紧密了许多。”(完) (编译 王颖；审校 戴素萍)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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