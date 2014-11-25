中港个股：中国神华子公司拟在印尼合建煤电联营项目

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海11月25日 - 中国大型煤电综合型企业--中国神华能源股份有限公司 周二公告称，全资子公司中国神华海外开发投资公司已与合作方PT ADARO POWER签署谅解备忘录，拟在印尼合建煤电联营项目。
根据该合作备忘录，双方将成立合资公司共同开发、融资、建设及运营一个位于印尼东加里曼丹的2×300兆瓦的坑口燃煤电厂及相关输电设施。预计神华海外公司与ADARO POWER将分别在合资公司中持有51%与49%的股权。
在尽职调查和评估结果符合要求的基础上，神华海外公司有意收购ADARO POWER的附属公司PT BHAKTI ENERGI PERSADA一个或多个下属公司的少数股权，以开发煤矿向电力项目提供燃料。
ADARO POWER是一家印尼公司，其母公司为印尼煤炭企业PT Adaro Energy Tbk 。
公告还指出，上述合作谅解备忘录不具有法律约束力，因此该合作谅解备忘录项下拟进行的交易的达成，将取决于双方的继续谈判及签署具有法律约束力的协议，项目尚处于初步的阶段。
中国神华A股周一收报15.44元人民币，过去一个月累计上涨6.04%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。