《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月25日

*工商时报：

--鸿海 集团董事长郭台铭昨日在台中透露，已在台中投资赐福科技，从事伺服马达及控制器等关键零组件，机器人也在规画中，未来还会在台中扩大投资项目，包括精密机械、光学、电动车、机械自动化、物联网，及智慧城市等六大领域，力挺台中市长胡志强的产业发展蓝图。

--大陆政府计划以10年1兆(万亿)人民币扶植半导体产业，吸引全球半导体厂入股参与这波〞半导体投资热〞。台湾IC设计龙头厂联发科 也不落人后，昨日宣布以3亿元人民币投资大陆〞上海武岳峰集成电路信息产业基金〞，该基金未来将进行投资大陆相关半导体产业。

--台股昨日震荡上涨30点，今日盘后MSCI调降台股权重生效，根据过去经验，最后一盘多出现大换股动作，前次8月29日当天即在尾盘爆出137亿台币大量且将指数压回24点，应提防今日最后一盘出现权值股、指数〞大甩尾〞。

--F-太景 快马加鞭布新药。执行长许明珠24日表示，治疗社区型肺炎的口服剂型太捷信，已于上周二（18日）提出健保药价申请，开启新药健保给付制度先例；另外也将在年底前敲定国内销售伙伴，预计明年起两岸将可望正式开卖。

*经济日报：

--全球半导体微影技术领导厂商艾司摩尔（ASML） 昨日宣布，新一代极紫外光（EUV）微影设备已正式量产，并接获台积电 订单，预计明年出货，为台积电制程推进至10奈米以下，取得关键的门票。

--开发金控 今日起将买回20万张库藏股，买回价位区间为9.81至11.08台币，低于下限将持续买进，买回期间至明年1月23日止。开发金决定买回库藏股，主因台股已涨至9,000点之上，公司股价却仍低估，为维护公司信用及股东权益，决定买回，买回后将注销股份。

--中央银行昨日公布，台湾五大银行10月新增房贷为345.74亿台币，排除农历过年季节性因素，创下2008年11月以来的六年新低纪录。央行官员分析，应该是受到房地合一实价课税及九合一大选等不确定因素影响，房市买气转趋观望。

--为遏阻委托书征求等经营权争夺乱象，金管会将推四大改革措施，明年股东常会率先适用，包括：增设委托书价购检举奖金、每张委托书须盖征求点章、股东名册格式必须一致，及集保可查核股东会场地，严重者可打入全额交割股。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。