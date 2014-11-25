路透专访：美国经济持稳，其他地区放缓或疲软--通用汽车总裁

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
他指出，美国汽车市场持守得比整体经济要强。美国是仅次于中国的全球第二大汽车市场。
今年美国新车销售料达1,640万辆，高于去年的1,560万辆；行业多预期明年将增至1,700万辆。 Ammann预期美国市场明年表现类似。
“我们处于稳步缓缓复苏，已在摆脱几年的深度低潮。”他说。“我不认为由此可有巨幅成长，但我也不认为那太过夸大。”
Ammann表示，公司的基本预期是美国利率将慢慢调升。42岁的Ammann此前曾担任通用汽车的财务长。
被问到通用汽车处理点火开关瑕疵相关的召回危机时，Ammann表示，公司对律师费恩伯格(Kenneth Feinberg)监管因零件瑕疵致死和事故受害者赔偿计划的方式感到满意。
费恩伯格周一在符合赔偿资格清单中，新增了两名死者，使已通过其赔偿审核的死者总数增至35人。
上周在亚利桑纳州提出的一宗指控通用汽车罔顾公众安全，隐瞒安全问题并延迟相关召回的诉讼，Ammann拒绝评论。(完) (编译 陈宗琦/张若琪 审校 龚芳/戴素萍)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。