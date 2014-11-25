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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 08:38 BJT

《中国重要政经日程》--11月25日

==========================今日重要政经日程==========================

11/25日（周二）

*--上午10时 国务院新闻办举行新闻发布会，请国家发展改革委副主任解振华介绍中国应对气候变化的政策与行动2014年度报告情况，并答记者问。

--由中国青年天使会等主办的“千人天使投资2014年度峰会”在北京召开。主题：创世纪·新天使。

--“《财经》年会--2015预测与战略”在北京举行（至27日）。

==========================近期重要政经日程==========================

11/26（周三）

*--上午10:00 国务院台湾事务办公室举行例行新闻发布会。

11/29日（周六）

--由华夏新供给经济学研究院和中国新供给经济学50人论坛共同主办的“ 2014华夏新供给经济学研究院论坛”在北京举办。

--2014年中国国际衍生品峰会在北京翠宫饭店举行。

12/6（周六）

--第六届全球PE北京论坛在北京香格里拉饭店召开。

12/12（周五）

--“2014(第三届)中国对冲基金年会”定于12月12日-13日在杭州召开。主题为：《对冲基金新时代：财富管理新格局与新挑战》。

12/20（周六）

--“2014中国城市发展市长论坛暨‘中国价值城市及贡献企业’颁奖盛典”定于12月20日-21日在北京举行。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 谢衡)
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