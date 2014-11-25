《全球重要经济事件一览表》--11月25日-12月2日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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11月25日(二)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布经济展望报告(1030)。
东京--欧洲金融市场协会金融论坛。欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚、法国经济部长马克龙和日本央行副总裁中曾宏出席。
伯拉第斯拉瓦--斯洛伐克央行公布银行业半年度金融稳定报告(1200)。
悉尼--澳洲央行副总裁洛威在一晚宴上发表讲话(0905)。
名古屋--日本央行总裁黑田东彦发表讲话和召开记者会(0100)。
11月26日(三)
伦敦--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在金融时报(FT)主办的“确保未来成长”银行业峰会上发表主旨演讲(0910)。
斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁Kerstin af Jochnick发表讲话。
广岛--日本央行政策委员会审议委员白井早由里对广岛商界领袖发表讲话。
赫尔辛基--欧洲央行总裁德拉吉访问芬兰(至11月27日)。
11月27日(四)
墨尔本--澳洲国库部秘书长Martin Parkinson发表讲话(0130)。
维也纳--石油输出国组织(OPEC)召开会议。
11月28日(五)
塞浦路斯利马索尔--第五届利马索尔经济论坛。塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯和财长耶奥亚蒂斯(Harris Georgiades)发表讲话。
11月29日(六)
柏林--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在南德日报(Suddeutsche Zeitung)主办的活动上发表主旨演讲(1030)。
12月1日(一)
布鲁塞尔--欧元区财长会议，讨论2015年预算草案评估(1400)。
12月2日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)在华尔街日报CEO理事会年会上发表讲话(1315)。
悉尼--澳洲央行召开议息会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 戴素萍)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。