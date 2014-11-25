新债招标：国开行三年增发债收益率低于预期，五年则稍高--业内人士

路透上海11月25日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的三年固息增发债中标收益率为3.6393%，低于此前预测均值3.67%；五年期则为3.7924%，稍高于此前3.76%的预测均值。

上述两期债投标倍数依次为2.64倍和1.82倍。

国开行另外两期七及10年固息债将在北京时间11:10结束投标，市场收益率预测均值分别为3.83%和3.86%。

国开行昨日公告称，调整今日的新债发行方案，取消一年品种发行，总量降至200亿元人民币，其他发行要素不变。

上述四期债分别为该行今年第25期 、27期、28期和29期的增发债。

具体发行条款如下：

第25、27、28、29增发债

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发行上限 各期均为50亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 11月27日

起息日 3年：10月17日

5/7/10年：11月20日

分销期 11/26-11/27

上市日 3/5/7/10年期12月3日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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