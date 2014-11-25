新债招标：国开行三年增发债收益率低于预期，五年则稍高--业内人士

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透上海11月25日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的三年固息增发债中标收益率为3.6393%，低于此前预测均值3.67%；五年期则为3.7924%，稍高于此前3.76%的预测均值。
上述两期债投标倍数依次为2.64倍和1.82倍。
国开行另外两期七及10年固息债将在北京时间11:10结束投标，市场收益率预测均值分别为3.83%和3.86%。
国开行昨日公告称，调整今日的新债发行方案，取消一年品种发行，总量降至200亿元人民币，其他发行要素不变。
上述四期债分别为该行今年第25期 、27期、28期和29期的增发债。
具体发行条款如下：
第25、27、28、29增发债
--------------------------------------------------
发行上限 各期均为50亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年固息
招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日 11月27日
起息日 3年：10月17日
5/7/10年：11月20日
分销期 11/26-11/27
上市日 3/5/7/10年期12月3日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
--------------------------------------------------
债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 吴芳；审校 林高丽/张喜良)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。