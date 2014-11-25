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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 08:34 BJT

《汇市简讯》美元/日圆升穿118.50后回落

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* 美元/日圆升破118.50的期权水准，上方还有停止单

* 118.50上方的停止单已成历史，118.60上方有更多停止单？

* 118.60是11月20-21日118.98-117.38跌势的76.4%回档位

* 虽然回落，但低接买兴仍存，投机客关注薪酬结算日(Gotobi)和119.00水准

* 119.00上方有更多期权和更大型停止单(完)

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