英国经济：服务业在截至11月止的三个月稳定成长--CBI

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透伦敦11月25日 - 英国工业联盟(CBI)周二公布的报告显示，截至11月止的三个月，英国经济主要产业服务业成长稳定。
该项CBI季度调查显示获利持续上升，聘雇也增加。报告并称员工训练支出处于15年最高水平，这或许反映出未来技能不足。
“服务业全面成长的情况料将持续至新年。”CBI经济主管Rain Newton-Smith说。
“但技能不足开始产生负面影响，将使得消费者服务业未来成长性及投资减速，因此训练支出成长特别令人鼓舞。”
尽管预期2015年初成长强劲，CBI调查显示企业乐观程度下滑的速度为2013年初以来最快，九个分项产业仅有三个预期下季成长会加速。
这项调查是在10月24日至11月12日进行，共访问了191家企业。(完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。