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市场报道 | 2014年 11月 25日 星期二 08:40 BJT

英国经济：服务业在截至11月止的三个月稳定成长--CBI

路透伦敦11月25日 - 英国工业联盟(CBI)周二公布的报告显示，截至11月止的三个月，英国经济主要产业服务业成长稳定。

该项CBI季度调查显示获利持续上升，聘雇也增加。报告并称员工训练支出处于15年最高水平，这或许反映出未来技能不足。

“服务业全面成长的情况料将持续至新年。”CBI经济主管Rain Newton-Smith说。

“但技能不足开始产生负面影响，将使得消费者服务业未来成长性及投资减速，因此训练支出成长特别令人鼓舞。”

尽管预期2015年初成长强劲，CBI调查显示企业乐观程度下滑的速度为2013年初以来最快，九个分项产业仅有三个预期下季成长会加速。

这项调查是在10月24日至11月12日进行，共访问了191家企业。(完) (编译 李婷仪 审校　戴素萍)
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