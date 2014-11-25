《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月25日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港11月25日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较。（1美元=7.7558港元 ） 美股道琼工业指数 周一收高7.84点，或0.04%，报17,817.9点。因预期中国将在必要时进一步采取 宽松货币政策举措，而且并购交易让交易员持续关注，即便成交量低于平均水准。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 155.710 -1.18 25102 12.077 -1.50 中国铝业 10.950 -1.53 37880 3.397 -0.67 中国移动 62.550 0.00 171033 97.025 0.13 中国人寿 48.230 4.53 68975 24.937 -0.05 中石油 115.000 -0.91 21535 8.919 -0.79 中石化 83.220 -1.08 27812 6.454 -0.70 汇丰控股 49.470 -0.06 1616586 76.736 -0.47 中电信 63.570 1.21 19480 4.930 0.21 中国联通 14.900 -1.19 79108 11.556 -0.55 兖州煤业 8.340 -2.57 19201 6.468 1.23 华能国际 46.570 -0.04 27826 9.030 0.33 南方航空 20.770 2.67 21970 3.222 -0.87 东方航空 21.930 0.27 5242 3.402 -0.54 中芯国际 5.280 -2.40 13984 0.819 -1.32（完）
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。