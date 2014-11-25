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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 08:34 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月25日

路透香港11月25日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较。（1美元=7.7558港元      
 ）
                                                                                            
 美股道琼工业指数      周一收高7.84点，或0.04%，报17,817.9点。因预期中国将在必要时进一步采取
 宽松货币政策举措，而且并购交易让交易员持续关注，即便成交量低于平均水准。            
                                                                                            
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       155.710   -1.18      25102            12.077      -1.50
 中国铝业                      10.950   -1.53      37880             3.397      -0.67
 中国移动                      62.550    0.00     171033            97.025       0.13
 中国人寿                      48.230    4.53      68975            24.937      -0.05
 中石油                       115.000   -0.91      21535             8.919      -0.79
 中石化                        83.220   -1.08      27812             6.454      -0.70
 汇丰控股                      49.470   -0.06    1616586            76.736      -0.47
 中电信                        63.570    1.21      19480             4.930       0.21
 中国联通                      14.900   -1.19      79108            11.556      -0.55
 兖州煤业                       8.340   -2.57      19201             6.468       1.23
 华能国际                      46.570   -0.04      27826             9.030       0.33
 南方航空                      20.770    2.67      21970             3.222      -0.87
 东方航空                      21.930    0.27       5242             3.402      -0.54
 中芯国际                       5.280   -2.40      13984             0.819      -1.32（完）
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