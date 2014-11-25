国际油市：美国原油期货在76美元下方持稳，投资者静候OPEC会议

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
一些大宗商品基金经理人认为，如果OPEC在11月27日会议中无法达成大幅减产的协议，油价有可能跌至每桶60美元。
亟需看到油价上涨的俄罗斯正在做最后努力，希望对本周的OPEC会议施加影响，暗示如果OPEC减产的话，俄罗斯也将减产。
伊朗与世界大国同意将伊朗核问题磋商期限再延长七个月。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/李婷仪 审校 李爽/张若琪)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。