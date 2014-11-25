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货币新闻 | 2014年 11月 25日 星期二 08:50 BJT

国际油市：美国原油期货在76美元下方持稳，投资者静候OPEC会议

一些大宗商品基金经理人认为，如果OPEC在11月27日会议中无法达成大幅减产的协议，油价有可能跌至每桶60美元。

亟需看到油价上涨的俄罗斯正在做最后努力，希望对本周的OPEC会议施加影响，暗示如果OPEC减产的话，俄罗斯也将减产。

伊朗与世界大国同意将伊朗核问题磋商期限再延长七个月。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/李婷仪 审校 李爽/张若琪)
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