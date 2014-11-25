《台湾重要政经日程》--11月25日

=====================今日重要政经消息============================== 11/25(二) --10:00 台湾经济研究院11月景气动向调查报告。 --13:00 欧洲商会发表2015年建议书。 --14:00 元大宝来投信2015投资展望记者会。 --14:00 国泰人寿举办聘才记者会。 --16:00 滨田宏一谈安倍经济学。 --16:10 央行公布10月M2年增率，上月为年增5.31%。 ===================================================================== 11/27(四) *--16:30 富邦金控 线上投资人说明会。 11/28(五) --14:00 行政院举行台湾政经现况及选举说明会。 --16:00 主计总处公布第三季国内生产总值(GDP)统计值。 --中央选举委员会记者会。 11/29(六) --台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。 12/1(一) --10:00 汇丰公布台湾11月采购经理人指数(PMI)。 --12:20 央行代财政部标售103/13期增额公债金额预定300亿台币，年期为10年期。 12/2(二) --14:00 复华投信2015投资趋势记者会。 12/5(五) --16:10 央行公布11月底外汇存底，上月为4,214.76亿美元。 --08:30 主计总处公布11月消费者物价指数年增率，上月年增1.07%。 12/8(一) --16:00 财政部公布11月出口，上月为年增0.7%。 12/10(三) *--13:30 台积电 公布月营收数字。 12/22(一) *-- 8:30 主计总处公布11月季调失业率，上月为3.87%。 *--16:00 经济部公布11月外销订单，上月为年增13.4%。 12/23(二) *--16:00 经济部公布11月工业生产指数，上月为年增8.97%。 12/24(三) --12:20 央行代财政部标售财103-9期国库券金额预定300亿台币，91天期。 12/26(五) --12:20 央行代财政部标售财103-10期国库券金额预定350亿台币，182天期。 12/27 (六) --弹性调整休假补上班日，金融市场开市。 ====================================================================== 2015年 1/1(四)-1/2(五) --元旦假期与周五弹性放假一日，金融市场休市。 2/18(三)-2/23 (一) --农历春节假期，金融市场休市。 2/26(四) *--16:10 央行公布2014年第四季经常帐，上季为顺差158亿美元。 2/27(五) --228纪念日逢周六，周五补假一日。 4/3(五)-4/6(一) --儿童节逢周六、扫墓节逢周日，周五及周一补假，金融市场皆休市。 5/1(五) --劳动节，金融市场休市一日。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)