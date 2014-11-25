《中国报摘》--其他报纸重要消息11月25日

**上海证券报**

--中国国家互联网信息办公室副主任任贤良表示，除了在新三板、创业板上市，帮助互联网企业在主板市场上市也是重要目标。

--中国人民银行郑州培训学院教授王勇撰文认为，央行这次降息并不意味着货币政策取向转变。

--中国工商银行城市金融研究所最新报告认为，预计利率政策将会稳定一段时间，与价格工具相比，央行可能会比较快地动用数量工具；推测货币政策将逐步回归本位，传统的货币政策工具将逐步被启用。

**证券时报**

--浦发银行 和兴业银行 公告称，优先股发行计划获得证监会核准；此外，农业银行 优先股将于周五（28日）在上海证交所挂牌转让。

**第一财经日报**

--迪拜国际金融中心(DIFC)首席战略和商业发展官Chirag Shah表示，迪拜国际金融中心已与中国央行就人民币在迪拜乃至阿联酋的使用和清算进行了沟通，但接触仍处于初级阶段。

**21世纪经济报道**

--记者获悉，中兴通讯 、华为 已经向包括小米、OPPO、步步高在内的手机厂商发出律师函，指称后者侵犯了其WCDMA专利。

**东方早报**

--上海武岳峰集成电路信息产业创业投资基金发起设立，总规模为100亿元人民币，首期规模30亿元。(完)