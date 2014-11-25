《中国报摘》--其他报纸重要消息11月25日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
**上海证券报**
--中国国家互联网信息办公室副主任任贤良表示，除了在新三板、创业板上市，帮助互联网企业在主板市场上市也是重要目标。
--中国人民银行郑州培训学院教授王勇撰文认为，央行这次降息并不意味着货币政策取向转变。
--中国工商银行城市金融研究所最新报告认为，预计利率政策将会稳定一段时间，与价格工具相比，央行可能会比较快地动用数量工具；推测货币政策将逐步回归本位，传统的货币政策工具将逐步被启用。
**证券时报**
--浦发银行 和兴业银行 公告称，优先股发行计划获得证监会核准；此外，农业银行 优先股将于周五（28日）在上海证交所挂牌转让。
**第一财经日报**
--迪拜国际金融中心(DIFC)首席战略和商业发展官Chirag Shah表示，迪拜国际金融中心已与中国央行就人民币在迪拜乃至阿联酋的使用和清算进行了沟通，但接触仍处于初级阶段。
**21世纪经济报道**
--记者获悉，中兴通讯 、华为 已经向包括小米、OPPO、步步高在内的手机厂商发出律师函，指称后者侵犯了其WCDMA专利。
**东方早报**
--上海武岳峰集成电路信息产业创业投资基金发起设立，总规模为100亿元人民币，首期规模30亿元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。