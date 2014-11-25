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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 08:47 BJT

《汇市简讯》澳元/美元下滑，0.8566为支撑位

0022GMT

* 澳元/美元跌至0.8590，在升至0.8610前停止单被触发

* 亚洲市场交投淡静

* 澳洲央行副总裁今晚讲话，料重申澳元汇率被高估

* 上周五低点0.8566为支撑位，同日高点0.8641为阻力位

* 澳元/日圆从102.00跌至101.87，但技术面趋势仍为上行(完)

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