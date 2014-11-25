中国保险：1-10月原保险保费收入1.7万亿元，同比增18%--保监会

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京11月25日 - 中国保险监督管理委员会公布，1-10月原保险保费收入17,301.5亿元人民币，同比增长18.25%。
保监会网站报告显示，1-10月产险公司原保险保费收入6,173.01亿元，同比增16.29%；寿险公司原保险保费收入11,128.38亿元，增长19.36%。
10月末保险业总资产96,477.08亿元，较年初增长16.4%；净资产10,880.61亿元，较年初增长28.39%。
同期保险行业资金运用余额88,010.87亿元，较年初增长14.49%。其中，银行存款24,642.68亿元，占比28%；债券35,735.05亿元，占比40.6%；股票和证券投资基金8,925.21亿元，占比10.14%；其他投资18,707.93亿元，占比21.26%。
中国保监会此前称，拟对保险公司补充资本进行规范，优先股不得超过公司普通股股份总数的50%，优先股募集金额不得超过发行前净资产的50%。
中国保监会上月下发通知明确保险资金投资优先股的具体规定，要求险资投资的优先股，应当具有A级或相当于A级的长期信用等级，而且只要具备相应投资管理能力的保险机构均可以投资符合条件的优先股。 （完）
参看原文，请点选保监会网站: here (发稿 李贺；审校 张喜良)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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