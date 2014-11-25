基金产业：欧洲基金行业进行整合，第三季撤销642只共同基金

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透伦敦11月24日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的数据显示，第三季可供投资者投资的欧洲共同基金数量减少213只，因为关闭和合并的基金数量超过新推出数量。
理柏在报告中称，该行业第三季新推出429只基金，但清算324只并合并318只基金。
“鉴于欧洲基金行业的整合进程尚未结束，我们预计未来几年将有更多基金关闭或合并，”理柏的欧洲中东和非洲(EME)研究部门主管Detlef Glow称。
“该行业目前通过合并投资目标类似的基金以提高盈利能力，从而增强协同效益，”他补充说。
今年截至9月，欧洲共同基金数量减少了逾500只，尽管整体行业净流入3,177亿欧元资金。(完) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。