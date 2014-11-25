基金产业：欧洲基金行业进行整合，第三季撤销642只共同基金

路透伦敦11月24日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的数据显示，第三季可供投资者投资的欧洲共同基金数量减少213只，因为关闭和合并的基金数量超过新推出数量。

理柏在报告中称，该行业第三季新推出429只基金，但清算324只并合并318只基金。

“鉴于欧洲基金行业的整合进程尚未结束，我们预计未来几年将有更多基金关闭或合并，”理柏的欧洲中东和非洲(EME)研究部门主管Detlef Glow称。

“该行业目前通过合并投资目标类似的基金以提高盈利能力，从而增强协同效益，”他补充说。