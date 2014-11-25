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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 09:14 BJT

全球金市：现货金守在1,200美元下方，关注美国经济数据和美元走势

欧元反弹令美元指数周二从四年半高位回落，但美元支撑依旧强劲。

美元升值让持其他货币买家必须以较昂贵价格购买以美元计价的黄金，这损及黄金的避险魅力。

美国股市方面，道琼工业指数 与标准普尔500指数 双双创下收盘历史新高，金价因此受到打压。

投资人也将密切关注即将举行的瑞士公投，这项公投提案将决定瑞士央行是否需要强制增加黄金储备。

将于11月30日举行的公投，目标在于防止瑞士央行出售持有的黄金。公投案也将要求央行取回储放于海外的黄金，并且持有的黄金必须至少占央行资产的20%，上月瑞士央行持有黄金比率为7.8%。

交易商与分析师已指出，这项公投将是有望提振金价的一大因素。黄金在本月稍早跌至四年半低位。最近一次民调显示，瑞士选民对这项议题的支持度已跌至38%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/陈宗琦；审校 戴素萍/徐文焰)
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