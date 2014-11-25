全球金市：现货金守在1,200美元下方，关注美国经济数据和美元走势

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
欧元反弹令美元指数周二从四年半高位回落，但美元支撑依旧强劲。
美元升值让持其他货币买家必须以较昂贵价格购买以美元计价的黄金，这损及黄金的避险魅力。
美国股市方面，道琼工业指数 与标准普尔500指数 双双创下收盘历史新高，金价因此受到打压。
投资人也将密切关注即将举行的瑞士公投，这项公投提案将决定瑞士央行是否需要强制增加黄金储备。
将于11月30日举行的公投，目标在于防止瑞士央行出售持有的黄金。公投案也将要求央行取回储放于海外的黄金，并且持有的黄金必须至少占央行资产的20%，上月瑞士央行持有黄金比率为7.8%。
交易商与分析师已指出，这项公投将是有望提振金价的一大因素。黄金在本月稍早跌至四年半低位。最近一次民调显示，瑞士选民对这项议题的支持度已跌至38%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/陈宗琦；审校 戴素萍/徐文焰)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。