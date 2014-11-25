日本经济：央行将继续采取行动以实现物价目标--总裁黑田东彦

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透名古屋11月25日 - 日本央行总裁黑田东彦周二警告称，经济中存在一些疲弱现象，他同时强调央行已经做好准备，如果2%通胀率目标的实现受到威胁，央行将进一步放宽政策。
“央行将一如既往采取行动以实现物价稳定目标，”他在日本中部的名古屋对商界领袖发表讲话时说。
日本央行在10月令人意外地扩大其量化与质化宽松政策(QQE)，抢先行动以防范通胀放缓的风险。(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。