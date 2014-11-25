版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 25日 星期二 09:30 BJT

日本经济：央行将继续采取行动以实现物价目标--总裁黑田东彦

路透名古屋11月25日 - 日本央行总裁黑田东彦周二警告称，经济中存在一些疲弱现象，他同时强调央行已经做好准备，如果2%通胀率目标的实现受到威胁，央行将进一步放宽政策。

“央行将一如既往采取行动以实现物价稳定目标，”他在日本中部的名古屋对商界领袖发表讲话时说。

日本央行在10月令人意外地扩大其量化与质化宽松政策(QQE)，抢先行动以防范通胀放缓的风险。(完)

(编译 郑茵 审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐