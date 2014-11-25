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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 09:08 BJT

《香港重要政经日程》--11月25日-12月1日

================== 今日重要政经消息=================

11月25日（周二）

-- 公布10月份出口及进口数字。

-- 华南城 公布中期业绩。

-- 周大福 公布中期业绩。

-- 石药集团 公布第三季业绩。

*--10:30 高盛亚洲经济及股市前景展望记者会。

*--11:00 辉山乳业 中期业绩记者会。

--12:00 国浩集团 周年股东大会。

*--12:30 港交所 首批亚洲伦敦金属小型期货合约传媒研讨会。

*--14:00 申银万国媒体交流会。

*--14:15 新鸿基金融2015年市场展望记者会。

*--16:30 周大福 中期业绩记者会。

*--16:30 莱蒙国际 与康奈尔大学医学院业务合作签约仪式。

================== 近期重要政经消息=================

11月26日（周三）

-- 中国燃气 公布中期业绩。

-- 六福集团 公布中期业绩。

-- Magnum 公布中期业绩。

-- 维他奶 公布中期业绩。

11月27日（周四）

-- 波司登 公布中期业绩。

-- Dynam 公布中期业绩。

-- 协鑫新能源 公布中期业绩。

-- 力宝华润 公布中期业绩。

--10:00 中粮置地 股东特别大会。

--10:00 裕元 股东特别大会。

--10:30 同仁堂国药 股东特别大会。

--11:00 光汇石油 周年股东大会。

--15:45 新昌营造 股东特别大会。

11月28日（周五）

-- 公布10月份货币供应M-3。

-- 翠华控股 公布中期业绩。

-- 大家乐 公布中期业绩。

-- 大快活 公布中期业绩。

-- 美亚娱乐 公布中期业绩。

-- 银基集团 公布中期业绩。

12月1日（周一）

-- 公布10月份零售销售数字。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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