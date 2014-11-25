《香港重要政经日程》--11月25日-12月1日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
================== 今日重要政经消息=================
11月25日（周二）
-- 公布10月份出口及进口数字。
-- 华南城 公布中期业绩。
-- 周大福 公布中期业绩。
-- 石药集团 公布第三季业绩。
*--10:30 高盛亚洲经济及股市前景展望记者会。
*--11:00 辉山乳业 中期业绩记者会。
--12:00 国浩集团 周年股东大会。
*--12:30 港交所 首批亚洲伦敦金属小型期货合约传媒研讨会。
*--14:00 申银万国媒体交流会。
*--14:15 新鸿基金融2015年市场展望记者会。
*--16:30 周大福 中期业绩记者会。
*--16:30 莱蒙国际 与康奈尔大学医学院业务合作签约仪式。
================== 近期重要政经消息=================
11月26日（周三）
-- 中国燃气 公布中期业绩。
-- 六福集团 公布中期业绩。
-- Magnum 公布中期业绩。
-- 维他奶 公布中期业绩。
11月27日（周四）
-- 波司登 公布中期业绩。
-- Dynam 公布中期业绩。
-- 协鑫新能源 公布中期业绩。
-- 力宝华润 公布中期业绩。
--10:00 中粮置地 股东特别大会。
--10:00 裕元 股东特别大会。
--10:30 同仁堂国药 股东特别大会。
--11:00 光汇石油 周年股东大会。
--15:45 新昌营造 股东特别大会。
11月28日（周五）
-- 公布10月份货币供应M-3。
-- 翠华控股 公布中期业绩。
-- 大家乐 公布中期业绩。
-- 大快活 公布中期业绩。
-- 美亚娱乐 公布中期业绩。
-- 银基集团 公布中期业绩。
12月1日（周一）
-- 公布10月份零售销售数字。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。