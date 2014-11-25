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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 09:21 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元走低，受累于欧元反弹及中国经济忧虑重燃

支撑位于0.8566美元，以及本月稍早触及的四年低位0.8540美元。11月至今，澳元已下跌2%。

欧元因德国11月企业信心反弹获得提振，也令澳元承压。欧元 从周一的1.4228澳元跳升至1.4432澳元，但今年至今仍下跌了6%。

欧元兑新西兰元 也上涨至1.5807新西兰元，从周五触及的10周低位回升。

这也拖累新西兰元 跌落周一高位0.7911美元，最新报在0.7860美元。新西兰元11月初曾低见18个月低位0.7660美元。(完)

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