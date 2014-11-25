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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 09:20 BJT

《汇市简讯》英镑/美元仍以盘整为主

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* 开盘涨0.33%，受助于欧元反弹，德国IFO企业景气判断指数意外强劲提振欧元上涨

* 连续两周在1.5590/1.5737之间盘整

* 波林格区间缩窄，10日与20日以及每周移动均线下移

* 技术面信号不明确，伦敦盘低点1.5630和纽约盘高点1.5715为初步支撑/阻力

* 若收在1.5686上方，10日移动均线有可能结束下行趋势

* 图表：link.reuters.com/myj53w

(完)

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