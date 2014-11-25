版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 10:07 BJT

新加坡数据：第三季GDP成长超预期，2015年成长率料在2.0-4.0%

不过，政府一位高阶官员和分析师表示，低迷的全球经济将可能损及新加坡依赖贸易的经济。

贸工部常任秘书吴凤萍称，第四季经济同比增速可能减慢，与全球经济预计放缓的趋势一致。

“制造和运输仓储等行业可能放缓，同时民间部门建筑活动疲弱将继续令建筑业增长承压，”她对记者表示。

新加坡第三季经济较上年同期成长2.8%，高于前一季度的增长2.3%。政府此前公布的初值为成长2.4%。

制造业第三季环比年率为成长2.8%，第二季为萎缩14.9%。

政府降低对海外劳工依赖的举措，已经导致就业市场紧俏，从而推升薪资压力并加大商业相关成本。

除了这些经济重组措施带来的不利影响外，全球经济复苏不均衡以及出口迟滞也打压新加坡经济成长。(完) (编译 王颖/王兴亚；审校 戴素萍/张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐