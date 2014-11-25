日本经济：政府降低对就业市场的评估，对消费持谨慎看法

内阁府对于未来情况的看法也变得略为谨慎，因消费者信心下滑，企业信心也变得谨慎。

上周公布的数据让决策者吓了一跳，数据显示日本经济在第三季陷入衰退，因消费税由5%上调至8%，抑制了消费者支出，整体经济成长也止步不前。

预计经济将在当前季度恢复成长，但仍有人觉得安倍政府在执政两年后，其结束通缩和加速经济成长的努力并未取得足够的成效。

日本央行上周维持货币政策不变，不过担心上月意外扩大货币宽松政策仍不足以推动通胀达到2%目标，因经济成长一直达不到预期。(完)