日本经济：政府降低对就业市场的评估，对消费持谨慎看法

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
内阁府对于未来情况的看法也变得略为谨慎，因消费者信心下滑，企业信心也变得谨慎。
上周公布的数据让决策者吓了一跳，数据显示日本经济在第三季陷入衰退，因消费税由5%上调至8%，抑制了消费者支出，整体经济成长也止步不前。
预计经济将在当前季度恢复成长，但仍有人觉得安倍政府在执政两年后，其结束通缩和加速经济成长的努力并未取得足够的成效。
日本央行上周维持货币政策不变，不过担心上月意外扩大货币宽松政策仍不足以推动通胀达到2%目标，因经济成长一直达不到预期。(完)
(编译 白云/徐文焰/郑茵 审校 李婷仪/王兴亚/戴素萍)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。