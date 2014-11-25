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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 10:15 BJT

日本个股：索尼预估其电子设备部门未来三年营收可成长多达约70%

路透东京11月25日 - 亏损中的日本索尼 周二表示，随着该公司进行全面重整计划，预料其电子设备部门未来三年内营收将可成长最多达69%至1.5万亿(兆)日圆。

索尼周二为其电子部门展望举行投资人大会，会议一开始即公布了这项预估。

索尼上月公布第二季营业亏损小于预期，受惠于影像感应器销售强劲。该公司财务长称此结果正是重整计划见诸成效的明证。但索尼Xperia手机表现不佳，给公司业绩构成压力。

索尼周二并未提出智能手机部门的业务目标，但称计划在2015年3月底之前公布财测。

索尼上周为其娱乐部门举行一场类似会议，当时索尼称希望未来三年将其电影及电视节目收入提高三分之一。(完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
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