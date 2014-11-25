版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 09:46 BJT

永安期货：中国期指净空仓上升，不利于多头强拉

以下内容节选自11月25日的《期货日报》：

受上周五央行意外降息提振，周一期指高开高走，主力合约IF1412收盘上涨3.11%，报2674.4点。上周期指先抑后扬，虽然面临交割但四个合约总成交量有所下滑，由交割前一周的日均122万手下降至日均106万手。然而，央行意外宣布降息点燃了市场的交易热情，周一期指开盘即突破2600点的压制，一路增仓上行，盘中直逼2700点。量能上看，四个合约总持仓量增加5166手至206926手，连续五个交易日位于20万手上方，表明有增量资金进场。与此同时，总成交量增加近20万手至137.2万手，创阶段新高。仓量同增，成交持仓比上升至6.63。预计短期内期指强势将持续，但2700点整数关口需要巩固，后市关注量能方面的变化。

主力持仓来看，上周五主力空头“跑步入场”，前20名主力合约总净持仓由上周一低点的9289手迅速增加至上21291手。但是随后央行的放水无疑给多头打了“强心剂”，周一，前20名席位多单共增加3566手，净空持仓减少2908手至18383手。主力合约IF1412多单增加1691手，空单减少78手，净空持仓下降至17880手。远月合约上，多空均有布局，但多头增持力度仍然占优。总体来看，虽然央行降息吹响了多头反攻的号角，但目前净空持仓上升较快不利于期指继续上涨。(完)

详情请点选链接：here

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐