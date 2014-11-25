永安期货：中国期指净空仓上升，不利于多头强拉

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下内容节选自11月25日的《期货日报》：
受上周五央行意外降息提振，周一期指高开高走，主力合约IF1412收盘上涨3.11%，报2674.4点。上周期指先抑后扬，虽然面临交割但四个合约总成交量有所下滑，由交割前一周的日均122万手下降至日均106万手。然而，央行意外宣布降息点燃了市场的交易热情，周一期指开盘即突破2600点的压制，一路增仓上行，盘中直逼2700点。量能上看，四个合约总持仓量增加5166手至206926手，连续五个交易日位于20万手上方，表明有增量资金进场。与此同时，总成交量增加近20万手至137.2万手，创阶段新高。仓量同增，成交持仓比上升至6.63。预计短期内期指强势将持续，但2700点整数关口需要巩固，后市关注量能方面的变化。
主力持仓来看，上周五主力空头“跑步入场”，前20名主力合约总净持仓由上周一低点的9289手迅速增加至上21291手。但是随后央行的放水无疑给多头打了“强心剂”，周一，前20名席位多单共增加3566手，净空持仓减少2908手至18383手。主力合约IF1412多单增加1691手，空单减少78手，净空持仓下降至17880手。远月合约上，多空均有布局，但多头增持力度仍然占优。总体来看，虽然央行降息吹响了多头反攻的号角，但目前净空持仓上升较快不利于期指继续上涨。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。