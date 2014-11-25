永安期货：中国期指净空仓上升，不利于多头强拉

受上周五央行意外降息提振，周一期指高开高走，主力合约IF1412收盘上涨3.11%，报2674.4点。上周期指先抑后扬，虽然面临交割但四个合约总成交量有所下滑，由交割前一周的日均122万手下降至日均106万手。然而，央行意外宣布降息点燃了市场的交易热情，周一期指开盘即突破2600点的压制，一路增仓上行，盘中直逼2700点。量能上看，四个合约总持仓量增加5166手至206926手，连续五个交易日位于20万手上方，表明有增量资金进场。与此同时，总成交量增加近20万手至137.2万手，创阶段新高。仓量同增，成交持仓比上升至6.63。预计短期内期指强势将持续，但2700点整数关口需要巩固，后市关注量能方面的变化。