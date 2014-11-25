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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 09:51 BJT

南证期货：郑商所菜粕价格中长期仍将延续下行趋势

以下内容节选自11月25日的《期货日报》：

10月份，国内进口菜籽到港量较少，现货企业生产加工利润下滑，理论上为菜粕价格提供了一定支撑。但是，眼下国内菜粕库存数量较多，而且下游消费端已进入淡季，再加上未来菜籽进口量将明显增加，后期菜粕价格承压。

根据海关统计，10月份进口菜籽仅到港18.7万吨。虽然10月进口菜籽到港量不及市场预期，但11-12月菜籽到港量预计快速回升，两个月到港总量或接近95万吨，全年菜籽进口量有望达到500万吨。另外，明年1-5月，菜籽的订购数量也在不断上升，预计未来国内菜粕供应量或继续增加。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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