期货日报：减产未能阻挡郑棉下行脚步，需求无起色是市场低迷关键

新疆、山东、河北、湖南、湖北等主要产棉区已进入棉花采摘收尾阶段。受不良天气影响，加之籽棉收购价偏低挫伤了棉农的采摘积极性，今年中国棉花减产幅度较大。虽然棉花产量减幅较大，但棉花价格却没有受到提振，自年初以来一路下滑，近期更是加速下行，郑棉主力1505合约昨日创出2009年4月以来的新低12,355元/吨。

“需求没有明显起色是棉花价格下跌的主因，跌势加速的导火线则是一些大型纺织企业不间断地下调采购价格。”金石期货棉花高级分析师于丽娟解释，影响棉花价格涨跌的根本因素是市场供需，虽然新的棉花年度市场供给因产量减少而下降，但仅国储棉的库存就在1,000万吨，市场无须担心后期供应会出现问题。当前市场更应关注棉花的消费情况，无明显好转的下游消费是棉花价格持续低迷的主要原因，也是当前市场悲观情绪严重的主要原因。(完)