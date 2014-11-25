芝加哥期市：大豆期货小涨收复上日大部分失地，受益于出口需求强劲

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
美国农业部(USDA)公布美国周度大豆出口检查报告，显示出口为278.4万蒲式耳，表现优于行业预期。
美国农业部表示，冬小麦优良率为58%，低于市场预估。
美国农业部称，11月23日止，玉米收割完成率增加5个百分点至94%，与市场预估相同。
美国农业部表示，大豆收割完成97%，符合市场预期。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 549.75 0.25 +0.05% -0.68% 536.89 53
CBOT玉米 367.50 0.00 +0.00% -0.81% 367.03 44
CBOT大豆 1037.75 4.00 +0.39% -0.12% 1013.62 55
CBOT稻米 $12.45 $0.00 +0.00% -1.07% $12.40 64
美国原油 $75.68 -$0.10 -0.13% -1.08% $78.83 42
汇率
欧元/美元 $1.243 -$0.001 -0.10% +0.33%
美元/澳元 0.860 -0.002 -0.20% -0.80%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/陈宗琦；审校 戴素萍/张荻)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。