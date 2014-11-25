日本经济：央行总裁称，日圆贬值有利出口，但不利小型企业

“我们将密切关注包括汇率在内的市场动向，及其对经济的影响，”黑田东彦在名古屋对商界领袖表示。

黑田东彦称，日本拿出中长期财政改革的具体计划以保持市场对财政政策的信任，这一点至关重要；并指出日本要实现经济持续增长，恢复财政稳健非常重要。