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货币新闻 | 2014年 11月 25日 星期二 10:08 BJT

日本经济：央行总裁称，日圆贬值有利出口，但不利小型企业

路透名古屋11月25日 - 日本央行总裁黑田东彦周二表示，最近日圆贬值有利出口，但进口成本上升不利家庭、小型企业以及非制造类企业。

“我们将密切关注包括汇率在内的市场动向，及其对经济的影响，”黑田东彦在名古屋对商界领袖表示。

黑田东彦称，日本拿出中长期财政改革的具体计划以保持市场对财政政策的信任，这一点至关重要；并指出日本要实现经济持续增长，恢复财政稳健非常重要。

黑田东彦表示，日本大型银行已经大举减持日本公债，而地区银行的资本配置尚未有很大变化。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
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