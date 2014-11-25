日本经济：央行总裁称，日圆贬值有利出口，但不利小型企业

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透名古屋11月25日 - 日本央行总裁黑田东彦周二表示，最近日圆贬值有利出口，但进口成本上升不利家庭、小型企业以及非制造类企业。
“我们将密切关注包括汇率在内的市场动向，及其对经济的影响，”黑田东彦在名古屋对商界领袖表示。
黑田东彦称，日本拿出中长期财政改革的具体计划以保持市场对财政政策的信任，这一点至关重要；并指出日本要实现经济持续增长，恢复财政稳健非常重要。
黑田东彦表示，日本大型银行已经大举减持日本公债，而地区银行的资本配置尚未有很大变化。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。