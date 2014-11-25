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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 09:55 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆跟随美元/日圆跌势，帮助限制欧元/美元跌势

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* 欧元/日圆跟随美元/日圆大幅下跌，从先前的高点147.38跌至146.47

* 该货币对此前未能升破小时图一目均衡云区，该云区目前上档在147.35

* 欧元/日圆亦在100小时移动均线下方，该均线切入位目前在147.22，一目均衡转换线在146.92

* 146.48附近的一目均衡基准线提供一些支撑，之后是云区底部146.31

* 更多的支撑在200小时移动均线切入位146.18，以及日内一目均衡转换线146.34

* 欧元/美元小幅涨至1.2443后回落，低见1.2425

(完)

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