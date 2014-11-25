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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 09:56 BJT

香港个股：越秀地产发行15年期票据，近65亿元人民币收购广州土地

路透香港11月25日 - 中国房地产商越秀地产 称，计划发行23亿港元15年期票据，息率为6.1%；此外以近65亿元人民币收购广州住宅用地。

该公司周一晚间的公告称，是次发行的票据为20亿美元中期票据计划其中一部分，募资用作若干债务的再融资及一般企业用途。该批票据每季度付息，于2029年到期。

此外，公司以64.5亿元人民币的代价，购入总可建筑面积约64.9万平方米的广州白云区同和地块，平均土地成本每平方米约9,900元。

目前，越秀地产于广州市的土地储备达600万平方米；公司总土地储备约1,572万平方米，权益储备1,290万平方米。

香港时间09:46，该股跌1.32%，报1.5港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here)

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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