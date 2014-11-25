台湾货币市场：累积超额准备快速增加，跨月拆款高位略下滑

* 累积超额准备快速增加，跨月拆款取得无虞

* 票券商靠拆款弥平缺口，短票利率持稳不变

* 因应周三债券交割，投信资金流动频繁

记者 董永年

路透台北11月25日 - 台湾银行间跨月短率高位周二略回落。资金调度人士表示，随着加入跨月拆款的银行家数增加，且银行间累积超额准备已逾4,000亿台币，跨月资金取得容易，拆款利率高位较上日微幅走低。

他们指出，银行间考量月底资本适足率(BIS)计算，不少银行无法提供跨月资金，但也因本月没有特殊紧缩因子，导致超额准备的累积快速增加，修正后周一累积超额准备达4,008亿台币，较平日月底3,500亿的水准高出许多。

“这是不缺钱，但心态上又怕缺钱的心态反应。”一位公股银行交易员说。

另一票券商资金调度人士则称，今日提供跨月的资金较上日多很多，银行间累积的正数太多了，显示年内的资金相当宽裕。

公股银行交易员表示，今年以来原本属于资金拆入方，但这个月起到年底，因有大额客户还款，现在处于小正小负的状态，但因有BIS限制，所以能提供跨月资金的量很少。

本地时间11:50时：

--台币兑美元 走升9.7分，报30.913。

--台湾加权股价指数 上涨0.11%，报9,132.61点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.390%，上日收在0.388%；今日区间暂落在0.388-0.420%，上日利率区间在0.295-0.440%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.540%，上日为0.380-0.550%；两周拆款利率区间暂在0.388-0.55%，同上日。

**短票利率持稳**

短票市场方面，票券商指出，今日票量少，到期续做为主。由于跨月拆款取得容易，令短票利率持稳在既有区间内。

“两周内的短票都不卖了，靠拆款来养就好。”一位票券商资金调度人士说。

另一小型票券商资金调度人士则称，今天短票到期偏少，明、后天的票量会比较多，届时调度才会稍稍辛苦一点。

今日票券商与银行承作的自保短票以跨月天期为主，跨月短票利率主要成交在0.60-0.62%，部分成交在0.63-0.64%；跨年短票利率成交区间落在0.63-0.65%，少数成交在0.66%，与上日相同。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.609%，较前日持平。

今日央行存单到期金额为969亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆744.1亿台币，落点分别为周三854.5亿、周四3,234亿及周五3,589亿。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为572亿台币，累积超额准备为4,008亿台币、加计前期1%的超额准备为4,714亿台币。

**投信资金流动频繁**

台湾债券市场附买回(RP)利率周二大致持平，资金交易人士认为，因应周三交割30年公债及多档长年期美元债，近两日投信端资金流动较显频繁，但整体市场资金不致紧俏，令RP利率维持在既有区间、变化不大。

市场调度人士指出，月底将至，为避免资金落点月底，部分券商采取差别报价引导资金分散落点，凡是落点月底前的公司债RP仅给予较低利率的0.62%，10天期公司债RP则成交在0.63%，一个月公司债RP才得以较高利率的0.65%成交，已有其他家券商打算跟进。

〞今天投信端进出比较频繁。〞一位大型证券商交易员说。

另有大型券商交易人士提及，近日寿险端皆已提前做好调度因应周三30年公债及两档美元债交割，预计明日交割对RP资金情势影响有限，且目前寿险端资金仍偏松，月底前RP利率有望持稳在现有区间。

此外，票券商指出，此前先行避开资金落点月底，今天到单量持续偏少，月底前只收跨月RP资金，本月底投信及寿险端资金情势偏松，市场较为关至年底资金动态。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数跨月公债RP成交在0.55%；月内公司债RP今日成交区间在0.63-0.64%，跨月公司债RP交投落在0.64-0.65%；今日交投利率大致持平上日。

大型票券商与金融机构承作的10天左右/跨月公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右/跨月公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。成交皆与上日雷同。

今日债券交割上海商银 33亿台币金融债，还本则有合作金库 41亿台币金融债。