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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 09:58 BJT

瑞达期货：沪胶期货多空减仓幅度一致，主力对行情看法分歧较大

以下内容节选自11月25日的《期货日报》：

11月24日，沪胶主力1505合约小幅低开后，伴随着成交量和持仓量的放大，期价大幅下挫。随后，在多头抵抗增强和部分空头获利离场的影响下，期价迅速拉升，短短10分钟，期价波动达到500元/吨。相对而言，1501合约表现较为坚挺，但随着主力继续移仓至远月，持仓量连续下降，多空力量整体较为平衡，期价呈区间振荡态势。

交易所多空持仓前20名的数据显示，1501合约继续移仓，双方减仓幅度均超过4,000张；1505合约多空主力也出现幅度一致的减仓，都在4,000张左右；远月1509合约则出现一定程度的增仓，不过多空增持幅度均不到2,000张，体现了近月合约交易者离场观望情绪的加剧。另外，远月1509合约的增仓，也说明部分主力对近月合约走势存在不确定性，故而将持仓移至远月合约。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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