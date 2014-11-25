《焦点》债台高筑的中国小企业不一定能从央行降息中受益

路透数据显示，以目前的现金产生速度，众合机电 要用400多年时间才能还清现有债务。该公司市值只有10亿美元略多一点。

化工企业山西三维 和铝制品公司宁波富邦 要按现在的速度还清债务，也分别需要285年和140年。

小企业状况不佳，同时中国全年经济成长率也可能低于政府的7.5%目标，为24年来最弱增速。

一方面经济放缓令企业营收承压，另一方面成本上升压缩了企业的利润率。

根据美银美林报告，52.8%的企业称利润率较上年同期萎缩，前一季和上年同期报告利润率下滑的公司分别为51.6%和51%。

“中国银行业明年可能设法减少对这些企业的贷款分配，因为这些客户的资产负债情况实在疲弱，”业务侧重中国的投资银行中国首创(China First Capital)董事长Peter Fuhrman说。(完)