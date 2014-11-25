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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 10:26 BJT

日本股市：早盘盘中上涨，索尼受乐观业绩预期支撑劲扬

路透东京11月25日 - 日股日经指数周二早盘盘中上扬，因美股上涨及中国降息激励投资者在结束长周末后跟进。

索尼 跳涨6.2%至三年半高位，成交量为第四大，之前该公司称，预计未来三年电子器件部门营收增幅将高达69%。

摩根大通将索尼评等由“中性”上调至“超配”，称有关其手机及电视业务的坏消息已经被消化，游戏和网络服务业务料产生可持续的获利。

上周五中国意外降息后，投资者追高大盘。

日经指数 盘中升0.3%报17,414.60点，逼近本月稍早所创七年高位17,520.54点，开盘报17,490.39点。

东证股价指数 创六年新高，涨0.6%报1,408.20点。

“日股整体氛围良好，三菱UFJ金融集团 等防御型标杆股受到追捧，”大和证券资本市场资深技术分析师Hikaru Sato表示。

他说，由于日圆疲软，首相安倍晋三提前举行选举以为经济改革争取新的民意支持，相信日股将保持强劲势头。

“尽管17,500点关口可能面临阻力，但现在鲜有卖出的理由，”Sato说。(完)
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