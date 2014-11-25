欧洲金融：欧盟执委会考虑将部分预算投入特殊基金，以促进民间投资

路透布鲁塞尔11月24日 - 熟悉情况的消息人士称，欧盟执委会周二可能会决定把部分预算转移至特殊金融工具，以促进民间投资。该执委会当天将开会，并就一项能够推动欧盟经济增长的计划达成一致。

欧盟执委会将把注意力放在修改现有预算，减少对投资简单拨款，把更多资金放入特殊基金中，而非从囊中羞涩的成员国那里筹集新资金。特殊基金旨在向基建项目提供高风险资本，之后这些项目可以自行吸引民间融资。

消息人士称，难以达到欧盟财政政策目标的国家政府也将受惠，因为他们提供给欧盟预算并成为特殊投资基金缴纳资本的出资额，不必计入本国的年度支出中。

执委会主席贾克将于周三向欧洲议会呈递该计划，兑现他刚刚就任时作出的承诺，也就是通过投资3,000亿欧元(3,750亿美元)重振经济增长。

贾克的计划旨在作为成员国政府的改革与减债努力、以及与之配套的欧洲央行货币刺激举措的补充。投资者将予以密切关注，判断执委会的这项行动将带来多少额外支出。

欧盟官员曾表示，上述3,000亿欧元资金中的大部分将是民间投资。部份官员指出，欧盟200-300亿欧元的公共资金可望吸引民间投资者投入10-15倍的资金，他们因欧盟基金将吸纳项目可能产生的初步亏损而感到宽慰。

该名消息人士指出，贾克的计画大体仰赖这类杠杆机制。

欧盟年度预算约为1,400亿欧元，从2014年至2020年的七年间约达1万亿欧元。执委会定于下个月发布2015年度预算；其资金几乎悉数来自成员国。

根据多年度财政框架(MFF)，欧盟去年强化了一批“特殊金融工具”，比如贷款、担保、股票及其他风险性工具，与欧洲投资银行及欧洲投资基金协作实施这些工具。

这些工具的作用为协助小型企业克服市场融资困难，吸引银行以外的机构向大型运输及能源网络项目投资，比如退休基金及保险业者等机构。

MFF亦包括用于关键基础建设投资的特殊支出项目，尤其是连接欧洲设施计画(Connecting Europe Facility)；在该项目下，在2020年前将拨出高达333亿欧元，建设成员国间的道路及铁路交通，电力及天然气管道，以及数据通讯网络之用。(完) (编译 徐文焰/龚芳; 审校 张涛)