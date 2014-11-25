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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 10:34 BJT

新西兰经济：央行调查显示第四季短期通胀预期下降，支持利率稳定预期

路透惠灵顿11月25日 - 周二公布的一份调查显示，新西兰第四季短期通胀预期降低，自央行目标区间的中点进一步下滑。这巩固了利率将在较长一段时间内维持不变的预期。

新西兰央行委托进行的季度调查显示，企业经理人平均预期未来一年的年通胀率为1.59%，前次在8月进行的调查预估为1.96%。

两年通胀预期为2.06%，前次调查为2.23%。两年被认为是新西兰央行政策行动传导至物价的时间长度。

新西兰央行已经暂停政策紧缩，因为通胀压力较小、大宗商品价格下跌以及全球存在不确定性。预计央行在2015年晚期之前不会升息。

该调查还显示出，经济成长预期回调，失业率料进一步降低。

浏览完整调查结果，请点击：

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(完) (编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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