新西兰经济：央行调查显示第四季短期通胀预期下降，支持利率稳定预期

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透惠灵顿11月25日 - 周二公布的一份调查显示，新西兰第四季短期通胀预期降低，自央行目标区间的中点进一步下滑。这巩固了利率将在较长一段时间内维持不变的预期。
新西兰央行委托进行的季度调查显示，企业经理人平均预期未来一年的年通胀率为1.59%，前次在8月进行的调查预估为1.96%。
两年通胀预期为2.06%，前次调查为2.23%。两年被认为是新西兰央行政策行动传导至物价的时间长度。
新西兰央行已经暂停政策紧缩，因为通胀压力较小、大宗商品价格下跌以及全球存在不确定性。预计央行在2015年晚期之前不会升息。
该调查还显示出，经济成长预期回调，失业率料进一步降低。
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(完) (编译 王兴亚；审校 徐文焰)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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