更新版 1-中国债市：三个月国库现金定存利率走高，因可跨年并逢近日资金略紧

* 三个月国库现金定存利率4.56%

* 较上次涨46个bp，为下半年高点

* 受资金偏紧，以及可跨年末等因素影响

* 增加存款仍是国库现金定存主需求 (新增市场评论等更多内容)

路透上海11月25日 - 中国财政部周二招标的600亿元人民币三个月国库现金定期存款，利率较上次涨46个基点(bp)至4.56%，为下半年以来高点。因近日资金市场略显偏紧，且本次定期存款可跨年末关键时点，增加存款考虑依旧是主要需求。

华南一银行交易员称，今日定存利率虽较此前几次走升，但考虑到近期资金略紧，以及本期可跨年底等原因，上述价格仍在可接受范围内。

“今年存款走的厉害，银行年初有指标的，比如今年存款达到多少。”他表示。

包括本次，下半年以来共进行了四次国库现金定存招标，其中六个月一次，三个月三次。此前最高中标利率为六个月期的4.32%，最近一次招标的三个月品种，利率为4.10%。

不过对存款压力不大的机构来说，上述中标利率“性价比”不算太高，所以参考热情有限。

资金市场利率的主要参考指标之一，三个月shibor最新报价 在4.1562%；同期限质押式回购最新加权 为4.2875%。

今日进行的国库现金定存为今年第10期，起息日为11月25日，到期日为2015年2月24日。今年以来已进行的国库现金定期存款招标情况如下：

期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元)

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一期 500 六个月 1月14日 7月15日 6.02%

二期 400 三个月 1月23日 4月24日 6.13%

三期 500 九个月 2月20日 11月20日 6.30%

四期 500 六个月 4月15日 10月14日 5.00%

五期 400 九个月 5月29日 2015年2月26日 4.60%

六期 500 三个月 6月26日 9月25日 3.80%

七期 500 六个月 7月15日 2015年1月13日 4.32%

八期 500 三个月 7月24日 10月23日 4.00%

九期 600 三个月 8月28日 11月27日 4.10%

10期 600 三个月 11月25日 2015年2月24日 4.56%

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合计 5,000