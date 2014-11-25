更新版 1-中国债市：三个月国库现金定存利率走高，因可跨年并逢近日资金略紧

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 三个月国库现金定存利率4.56%
* 较上次涨46个bp，为下半年高点
* 受资金偏紧，以及可跨年末等因素影响
* 增加存款仍是国库现金定存主需求 (新增市场评论等更多内容)
路透上海11月25日 - 中国财政部周二招标的600亿元人民币三个月国库现金定期存款，利率较上次涨46个基点(bp)至4.56%，为下半年以来高点。因近日资金市场略显偏紧，且本次定期存款可跨年末关键时点，增加存款考虑依旧是主要需求。
华南一银行交易员称，今日定存利率虽较此前几次走升，但考虑到近期资金略紧，以及本期可跨年底等原因，上述价格仍在可接受范围内。
“今年存款走的厉害，银行年初有指标的，比如今年存款达到多少。”他表示。
包括本次，下半年以来共进行了四次国库现金定存招标，其中六个月一次，三个月三次。此前最高中标利率为六个月期的4.32%，最近一次招标的三个月品种，利率为4.10%。
不过对存款压力不大的机构来说，上述中标利率“性价比”不算太高，所以参考热情有限。
资金市场利率的主要参考指标之一，三个月shibor最新报价 在4.1562%；同期限质押式回购最新加权 为4.2875%。
今日进行的国库现金定存为今年第10期，起息日为11月25日，到期日为2015年2月24日。今年以来已进行的国库现金定期存款招标情况如下：
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
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一期 500 六个月 1月14日 7月15日 6.02%
二期 400 三个月 1月23日 4月24日 6.13%
三期 500 九个月 2月20日 11月20日 6.30%
四期 500 六个月 4月15日 10月14日 5.00%
五期 400 九个月 5月29日 2015年2月26日 4.60%
六期 500 三个月 6月26日 9月25日 3.80%
七期 500 六个月 7月15日 2015年1月13日 4.32%
八期 500 三个月 7月24日 10月23日 4.00%
九期 600 三个月 8月28日 11月27日 4.10%
10期 600 三个月 11月25日 2015年2月24日 4.56%
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合计 5,000
2013年财政部共进行了10期国库现金定期存款招标，期限包括三和六个月，总额4,300亿元；2012年和2011年的操作量分别为6,900亿元和4,500亿元。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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