版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 10:32 BJT

台湾债市：10年券103/13R殖利率盘初微跌，交投清淡尚待美债释出指引

路透台北11月25日 - 台湾指标10年公债103/13R 周二发行前交易殖利率盘初微跌。交易员表示，由于国际盘未释出明确指引，美国10年期公债殖利率仍在2.3%附近窄幅波动，令台债早盘交投相当清淡。

市场人士指出，昨日反应中国意外降息，五年券103/15 殖利率跌破1.13%的重要关卡，盘初市场对该券交投较显观望，截至10:27皆尚无成交记录，料今日交投暂看在1.10-1.12%间来回。

〞103/15到这个LEVEL是个关卡，现在稍微停看听一下。〞一外商银行台债交易员说。

至于今年最后一档公债--103/13R将于下周一(12月1日)标售。交易员认为，预计下半周将陆续反应标债变数，且标售时点落在六都首长大选后，由于台北、台中市长选情较为紧绷，若执政党败选对台股比较不利，台债也将间接受惠。

交易员预估今日五年债103/15将在1.10-1.12%间交投；10年期公债103/13R发行前交易区间暂看在1.61-1.62%。

美国公债价格周一小涨，今日标售的两年期公债获得强劲认购，且月底前有需求，但成交低迷以及缺乏影响市场的经济数据限制了升幅。指标10年期公债 价格尾盘上扬3/32，收益率跌至2.30%，上周五报2.32%，徘徊在一周低位附近。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/15 ：1.10-1.12%

* 10年公债103/13R 发行前交易：1.61-1.62%

本地时间10:26时最新报价：

* 103/15期五年公债暂无成交。

* 103/13期10年公债增额券发行前交易殖利率跌0.45基点，成交量2亿台币。

以下为最新相关报导连结：

--美国债市：美国公债价格小涨，因两年期公债标售需求强劲且月底买盘

--《焦点》中国意外降息意味货币政策转向？央行说“NO”市场却视为“YES”

--美国FED：达拉斯联储总裁费希尔对通胀率略高于2%目标并不担忧--金融时报

--美国数据：11月MARKIT服务业PMI初值为56.3，10月终值为57.1

--《一周经济焦点》欧洲乃至全球均面临通胀下滑难题

--台湾数据：10月工业生产指数创历年新高，提前反应欧美圣诞需求 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐