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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 10:37 BJT

台湾汇市：台币早盘实质交易走弱，跟随人民币及韩元颓势

路透台北11月25日 - 台币兑美元 实质交易价位周二盘初略微偏弱，主要受到人民币及韩元走疲的影响。惟盘初区间仍相当窄缩，交易偏清淡。

汇银人士指出，人民币的走疲行情轻易地带动了多数亚币走弱，台币方面盘初外资的方向并不明显，而进口商在30.9附近还有一些美元买盘，出口商则略有惜售心态，交投不算太过热络。

〞亚币这里主要还是跟着人民币走弱，〞一位小型商银交易人士表示。

中国人民币兑美元 开盘报6.1438元，上日收报6.1417元。中国央行上周五宣布，自上周六(22日)起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。

韩国韩元兑美元 周二盘中报1,112.8，上日收在1,112.3。

盘初台币主要交易区间在30.921-30.937；上交易日主要区间在30.895-30.919。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价较上日收盘略缩小；一个月远汇报价 暂报在30.907/30.921左右，上日纽约盘收在30.940。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.90-30.95

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