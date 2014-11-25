《焦点》全球量化宽松大潮料持续至2015年，基金业者顺水行舟

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
“大家...都说已经到转折点了；但我认为还没到时候。印钞机可能会换，但环境仍未改变，”对冲基金公司英仕曼集团(Man Group)总裁Luke Ellis对路透表示。
对一些国家而言，QE需要迅速在实体经济中取得效果，因为事实表明它在政界和社会上备受争议。
“按最初意图，QE应通过两个渠道流入经济--资产价值以及消费，”Hermes Fund Managers执行长Saker Nusseibeh说，“但它却一直只涌入资产领域。”
“我们经历了现代史上规模最大的QE，而它只发挥了一半的作用。”
很多投资者知道QE扭曲了价格，不相信它取得了成功，但另一方面却不得不追随金融市场的走向，否则就可能在现金存款收益率接近于“零”的环境下产生实质损失。对他们来说，这也许是最大的难题了。
“如果货币的价格是错的，那就很难根据它来确定其他任何资产的价格。很容易看到风险无处不在，但判断什么风险更高、什么风险更低却并不容易，”安本资产管理首席投资官Anne Richards表示。
“算总账的一天终会到来，但我猜不会是在2015年。”(完) (编译 陈宗琦/孙茉莉/李婷仪/王颖；审校 张明钧/郑茵/朱晓军)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。