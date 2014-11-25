《焦点》全球量化宽松大潮料持续至2015年，基金业者顺水行舟

“大家...都说已经到转折点了；但我认为还没到时候。印钞机可能会换，但环境仍未改变，”对冲基金公司英仕曼集团(Man Group)总裁Luke Ellis对路透表示。

对一些国家而言，QE需要迅速在实体经济中取得效果，因为事实表明它在政界和社会上备受争议。

“按最初意图，QE应通过两个渠道流入经济--资产价值以及消费，”Hermes Fund Managers执行长Saker Nusseibeh说，“但它却一直只涌入资产领域。”

“我们经历了现代史上规模最大的QE，而它只发挥了一半的作用。”

很多投资者知道QE扭曲了价格，不相信它取得了成功，但另一方面却不得不追随金融市场的走向，否则就可能在现金存款收益率接近于“零”的环境下产生实质损失。对他们来说，这也许是最大的难题了。

“如果货币的价格是错的，那就很难根据它来确定其他任何资产的价格。很容易看到风险无处不在，但判断什么风险更高、什么风险更低却并不容易，”安本资产管理首席投资官Anne Richards表示。