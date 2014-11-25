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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 07:26 BJT

****主要国家经济指标预测--11月26日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段      预估值       前值
    
    11月26日(三)
    0030  澳洲建筑完工                                    第三季          -1.0%     -1.2%
    0700  瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                        10月             --       1.41
    0700  德国进口物价(较前月)                             10月           -0.5%     +0.3%
                      (较上年同期)                                        -1.5%     -1.6%
    0745  法国消费者信心指数                               11月            正86      正85
    0900  意大利消费者信心指数                             11月           101.6     101.4
    0930  英国国内生产总值(GDP)(较前季)               第三季修正值        +0.7%     +0.7%
                               (较上年同期)                               +3.0%     +3.0%
    0930  英国企业投资(较前季)                         第三季初值           --      +3.3%
                      (较上年同期)                                        +9.7%    +11.0%
    1100  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                    11月            正30      正31
     --   美国建筑许可年率(万户)                       10月修正值           --      108.0
    1200  美国抵押贷款市场指数                        11月21日当周          --      391.3
              再融资指数                                                    --    1,604.6
    1330  美国实质个人支出(较前月)                         10月             --      -0.2%
              个人所得(较前月)                                            +0.4%     +0.2%
              PCE物价指数(较前月)                                           --      +0.1%
                         (较上年同期)                                       --      +1.4%
              核心PCE物价指数(较前月)                                     +0.2%     +0.1%
                             (较上年同期)                                   --      +1.5%
    1330  美国耐久财(耐用品)订单                           10月           -0.6%     -1.1%
              扣除运输的耐久财订单                                        +0.5%     -0.1%
              扣除国防的耐久财订单                                        +0.3%     -1.4%
              扣除飞机的非国防资本财订单                                  +1.0%     -1.6%
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)                 11月22日当周         28.8      29.1
             四周均值(万人)                                                 --      28.75
             续请失业金人数(万人)                     11月15日当周        235.0     233.0
    1330  美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数           10月             --       97.4
    1445  美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                    11月            63.0      66.2
    1455  美国路透/密西根大学消费者信心指数              11月终值          90.0      89.4
                                   现况指数                               103.0     103.0
                                   预期指数                                80.8      80.6
    1500  美国新屋销售年率(万户)                           10月            47.2      46.7
    1500  美国成屋待完成销售指数                           10月             --      105.0
                        指数变动(较前月)                                  +0.5%     +0.3%
    2145  新西兰进口(亿新西兰元)                           10月             --       49.6
               出口(亿新西兰元)                                             --       36.1
               贸易收支(亿新西兰元)                                         --   逆差13.5
                                                     截止10月的一年         --    顺差6.5
    2300  韩国经常帐(亿美元)                               10月             --     盈余52
     
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       现值      预估值
    
    11月25日(二)
    0700  德国经季节调整的国内生产总值(GDP)(较前季)     第三季修正值     +0.1%       +0.1%
                未经季节调整的GDP(较上年同期)                            +1.2%       +1.2%
    0745  法国企业景气指数                                 11月           正99        正97
    0900  意大利经季节调整零售销售(较前月)                  9月          -0.1%         --
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                         -0.5%         --
    1330  加拿大零售销售(较前月)                            9月          +0.8%       +0.5%
                除汽车之外的零售销售(较前月)                              持平       +0.3%
    1330  美国企业获利                                   第三季初值      +3.2%         --
    1330  美国国内生产总值(GDP)环比年率                 第三季修正值     +3.9%       +3.3%
              GDP最终销售                                                +4.1%       +2.5%
              GDP消费支出                                                +2.2%         --
              GDP隐性平减指数                                            +1.4%       +1.3%
             核心PCE物价指数                                             +1.4%       +1.4%
             个人消费支出(PCE)物价指数                                   +1.3%       +1.2%
    1400  美国联邦住房金融局(FHFA)房价(较前月)              9月           持平        -- 
                                       (较上年同期)                      +4.3%        --
                                  房价指数                               214.0        --
    1400  美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)    9月          +0.3%       +0.1%
                            未经季节调整房价指数(较前月)                  持平       +0.2%
                            房价指数(较上年同期)                         +4.9%       +4.6%
    1500  美国消费者信心指数                               11月           88.7        96.0
    1500  美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数             11月            正4        --
    2100  韩国消费者信心指数                               11月            103        --
    (完)
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