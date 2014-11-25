主要国家经济指标预测--11月26日****

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月26日(三) 0030 澳洲建筑完工 第三季 -1.0% -1.2% 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 10月 -- 1.41 0700 德国进口物价(较前月) 10月 -0.5% +0.3% (较上年同期) -1.5% -1.6% 0745 法国消费者信心指数 11月 正86 正85 0900 意大利消费者信心指数 11月 101.6 101.4 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +0.7% +0.7% (较上年同期) +3.0% +3.0% 0930 英国企业投资(较前季) 第三季初值 -- +3.3% (较上年同期) +9.7% +11.0% 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 11月 正30 正31 -- 美国建筑许可年率(万户) 10月修正值 -- 108.0 1200 美国抵押贷款市场指数 11月21日当周 -- 391.3 再融资指数 -- 1,604.6 1330 美国实质个人支出(较前月) 10月 -- -0.2% 个人所得(较前月) +0.4% +0.2% PCE物价指数(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +1.4% 核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) -- +1.5% 1330 美国耐久财(耐用品)订单 10月 -0.6% -1.1% 扣除运输的耐久财订单 +0.5% -0.1% 扣除国防的耐久财订单 +0.3% -1.4% 扣除飞机的非国防资本财订单 +1.0% -1.6% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月22日当周 28.8 29.1 四周均值(万人) -- 28.75 续请失业金人数(万人) 11月15日当周 235.0 233.0 1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 10月 -- 97.4 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 11月 63.0 66.2 1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 11月终值 90.0 89.4 现况指数 103.0 103.0 预期指数 80.8 80.6 1500 美国新屋销售年率(万户) 10月 47.2 46.7 1500 美国成屋待完成销售指数 10月 -- 105.0 指数变动(较前月) +0.5% +0.3% 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 10月 -- 49.6 出口(亿新西兰元) -- 36.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差13.5 截止10月的一年 -- 顺差6.5 2300 韩国经常帐(亿美元) 10月 -- 盈余52 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月25日(二) 0700 德国经季节调整的国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +0.1% +0.1% 未经季节调整的GDP(较上年同期) +1.2% +1.2% 0745 法国企业景气指数 11月 正99 正97 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 9月 -0.1% -- 未经季节调整零售销售(较上年同期) -0.5% -- 1330 加拿大零售销售(较前月) 9月 +0.8% +0.5% 除汽车之外的零售销售(较前月) 持平 +0.3% 1330 美国企业获利 第三季初值 +3.2% -- 1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +3.9% +3.3% GDP最终销售 +4.1% +2.5% GDP消费支出 +2.2% -- GDP隐性平减指数 +1.4% +1.3% 核心PCE物价指数 +1.4% +1.4% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.3% +1.2% 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价(较前月) 9月 持平 -- (较上年同期) +4.3% -- 房价指数 214.0 -- 1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 9月 +0.3% +0.1% 未经季节调整房价指数(较前月) 持平 +0.2% 房价指数(较上年同期) +4.9% +4.6% 1500 美国消费者信心指数 11月 88.7 96.0 1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 11月 正4 -- 2100 韩国消费者信心指数 11月 103 -- (完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。