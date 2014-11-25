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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 10:47 BJT

台湾股市：早盘持平，台积电涨势抵销获利了结带来的卖压

路透台北11月25日 - 台湾股市周二早盘持平，因半导体类股领头羊--台积电 力抗获利了结带来的卖压。

周边市场表现疲弱令台股承压，但外资买超台股，尤其是台积电股价创下纪录高位，支撑大盘。

0211 GMT，台股加权股价指数 下跌0.81%至9121.52点；上日收涨0.34%，为连续第四日上涨。

该指标股指目前处在两个月高位，外资之前已连续五天买超。

台积电上涨0.4%至139元台币，接近周一触及的52周高位140.5元。(完)
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