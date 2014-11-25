更新版 1-中国公开市场：降息后正回购利率跟降并续缩量，料利率仍有下调空间

* 降息后公开市场操作利率跟降20bp

* 料仍有下调空间，以引导市场利率下行

* 正回购继续减量，维持象征性操作规模

* 央行对扩大数量工具使用暂时仍谨慎 (新增市场评论和更多细节)

路透上海11月25日 - 紧随中国央行降息步伐，周二公开市场14天正回购利率在时隔六周后再度下调20个基点(bp)，为年内第四降。操作规模则进一步缩量至50亿元人民币。业内人士认为，为了引导目前仍相对坚挺的市场利率继续下行，正回购利率后续料仍有下调空间。

业内人士并表示，尽管在价格工具放松后，关于数量工具也应同步放松的呼声也更加高涨，但公开市场依旧维持了象征性的正回购操作，表明央行对于扩大数量工具的使用暂时仍相对谨慎。

中国央行公告显示，周二进行了50亿元14天期正回购，中标利率3.20%，而10月14日至今正回购利率在3.40%已持稳逾一个月，这亦是正回购利率今年以来的第四次下调。

值得一提的是，在9:45正回购招标结束后，有关利率仍持平于3.40%的传言一度甚嚣尘上，国债期货探低；而10点过后央行公告发布，机构大多措手不及，国债期货随之直线拉升，现券亦走强，不过市场的兴奋持续时间短暂，随后重归调整走势。

“公布的有点晚，一开始市场上都说3.4%，也正常，既然已经降息了，后面肯定要配套降嘛。”上海一银行交易员谈到。

中国央行上周六（22日）时隔逾两年后重启不对称降息，将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。此举旨在更有效降低融资成本提振经济，新的降息周期料由此开启。

中金公司债券研究团队的简评认为，今日正回购利率下调符合市场预期，从以往降息来看，也存在过连续两周下调公开市场回购利率的情况，甚至第二周下调的幅度高于第一周，如2012年7月的降息。

中金公司并认为，不排除下周正回购利率继续下调，毕竟目前二级市场回购利率下降不明显，今日招标的三个月国库现金定存利率也高于前几次，可能需要公开市场进一步引导。

澳新银行中国经济师周浩则谈到，降息后第一次公开市场操作仍维持正回购，显示现阶段央行对大规模的资金投放仍较为谨慎，而这有可能会冲淡降息的作用。

央行上周五宣布不对称降息后，发布答记者问新闻稿称，此次利率调整仍属于中性操作，并不代表货币政策取向发生变化。不需要对经济采取强刺激措施，稳健货币政策取向不会改变。

据路透统计，本周公开市场将有400亿元正回购到期，周二和周四各200亿元，无央票到期，共计投放资金400亿元。

央行公开市场上周四正回购操作量逾一个半月来首度减少，由此全周实现六周来的首次净投放，因月末IPO申购导致流动性呈趋紧态势，且最新国务院会议重提融资成本过高问题。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同，而自7月末开始，正回购期限一直为14天期。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二、三季度则未开展SLF。

另外，三季度央行还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

央行同时还通过抵押补充贷款工具(PSL)为开发性金融支持棚户区改造提供长期稳定、成本适当的资金额度，并自9月份起适度下调了PSL资金利率。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） 50

（周四） 待定

逆回购 （周二） --

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 400

逆回购到期 --

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