券商观点：明年A股新股发行节奏月均15-20家，定价或放松--国泰君安

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海11月25日 - 中国大型券商--国泰君安证券最新报告预计，明年A股市场新股发行总家数预期为180-240家，月均15-20家左右，且不排除明年监管层放松对新股定价的要求。
国泰君安在其系列年度展望报告中预计，股票发行注册制会在2015年逐步推出，并且不会整个市场全面推行，更大可能是创业板进行分层，形成一个新的板块后推行注册制。而且可能是新三板已挂牌的优质公司，或高科技未盈利公司在新三板挂牌一年以后，直接转板至创业板。
“鉴于我们判断的注册制可能在创业板中划分出一个市场推行，所以证监会放开新股的定价也可能率先在这个市场放开。”报告指出。
报告认为，由于市场对证监会目前规定的固定价格发行诟病最多，并且历史上中国新股发行也曾经多次放开过定价，所以并不排除2015年证监会会放松对定价的要求。
自6月重启新股发行后，证监会对新股首次发行（IPO）公司限制超额募集资金、并不鼓励超过行业平均市盈率（PE），IPO公司发行价其实已经被限定。这造成新股上市后连续上涨，上市后平均涨幅约2倍。
今年1-2月共有48家IPO企业集中发行，之后因新股发行制度需完善，新股发行暂停，而6月重启后，目前已有66家公司获发行批文，最后一批共11家公司按计划本周将完成发行。证监会新闻发言人上周五表示，未来两个月的新股发行节奏仍将按目前新股发行速度，年底前不会集中发行。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。