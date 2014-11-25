券商观点：明年A股新股发行节奏月均15-20家，定价或放松--国泰君安

路透上海11月25日 - 中国大型券商--国泰君安证券最新报告预计，明年A股市场新股发行总家数预期为180-240家，月均15-20家左右，且不排除明年监管层放松对新股定价的要求。

国泰君安在其系列年度展望报告中预计，股票发行注册制会在2015年逐步推出，并且不会整个市场全面推行，更大可能是创业板进行分层，形成一个新的板块后推行注册制。而且可能是新三板已挂牌的优质公司，或高科技未盈利公司在新三板挂牌一年以后，直接转板至创业板。

“鉴于我们判断的注册制可能在创业板中划分出一个市场推行，所以证监会放开新股的定价也可能率先在这个市场放开。”报告指出。

报告认为，由于市场对证监会目前规定的固定价格发行诟病最多，并且历史上中国新股发行也曾经多次放开过定价，所以并不排除2015年证监会会放松对定价的要求。

自6月重启新股发行后，证监会对新股首次发行（IPO）公司限制超额募集资金、并不鼓励超过行业平均市盈率（PE），IPO公司发行价其实已经被限定。这造成新股上市后连续上涨，上市后平均涨幅约2倍。