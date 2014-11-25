更新版 1-新债招标：中国国开行七及10年增发债收益率倒挂，投资户需求不佳

* 三年期受外资买需支撑，收益率略低预期

* 其余品种收益率均高于市场预期

* 七年及10年期收益率甚至出现倒挂

* 投资户对长端品种收益认可度不高 (新增更多评论)

路透上海11月25日 - 中国国家开发银行 周二招标的四期固息增发债，除三年期外，其余品种收益率均高于预期，其中七年和10年期甚至出现倒挂。交易员称，央行降息后正回购量价齐跌令现券再迎利好，但投资户对当前位置现券投资价值认可度不高，致长端品种需求不佳。

他们表示，三年期受部分外资买需支撑收益率略低于市场预期；七年期则由于流动性不及10年，因而在需求有限情况下，两者收益率容易出现倒挂。此外，今日新股集中申购对新债投标情绪也有一定影响。

“需求不怎么样啊，只有大行投了，交易盘根本不搞，投资户也不太认可这个点位的收益率，”上海一参与投标的交易员表示。

业内人士稍早透露，国开行上午招标的三、五、七及10年期固息增发债中标收益率分别为3.6393%，3.7924%，4.0227%和3.9635%，此前预测均值依次为3.67%、3.76%、3.83%和3.86%；四期债投标倍数依次为2.64倍、1.82倍、2.02倍和2.44倍。

上述交易员并表示，早上其实公开市场释放了很好的信号，还以为投标的机构都会忙着改标位，不过结果也正常，毕竟这个位置收益太低。

紧随中国央行降息步伐，周二公开市场14天正回购利率在时隔六周后再度下调20个基点(bp)，为年内第四降。操作规模则进一步缩量至50亿元人民币。业内人士认为，为了引导目前仍相对坚挺的市场利率继续下行，正回购利率后续料仍有下调空间。

银行间市场固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，3/5/7/10年最新收益率分别为3.7079%、3.8242%、3.8344%和3.8684%。

国开行昨日公告称，调整今日的新债发行方案，取消一年品种发行，总量降至200亿元人民币，其他发行要素不变。

上述四期债分别为该行今年第25期 、27期、28期和29期的增发债。

具体发行条款如下：

第25、27、28、29增发债

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发行上限 各期均为50亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 11月27日

起息日 3年：10月17日

5/7/10年：11月20日

分销期 11/26-11/27

上市日 3/5/7/10年期12月3日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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