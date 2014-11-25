企业并购：瑞士盈方体育传媒引起美国及中国团体收购兴趣--金融时报

路透11月25日 - 金融时报引述消息来源报导指出，美国私募基金业者Providence以及两家中国集团业者正考虑收购瑞士运动行销公司盈方体育传媒集团。

报导指出，上海商用地产商万达是考虑收购盈方的中国业者之一。盈方的主事者为Philippe Blatter，他是国际足联(FIFA)主席布拉特(Sepp Blatter)的侄子。

目前掌管盈方的业者为位于伦敦的私募基金Bridgepoint，金融时报称盈方总值约在9亿欧元。

金融时报引述一名消息人士说法指出，私募基金业者TPG也曾考虑出价收购，不过之后决定不这么做。

报导提到，盈方曾负责2002年及2006年FIFA世界杯足球赛的转播权的经销，买家目前担心若FIFA领导层有变动，可能会影响世界杯相关的权利。

路透9月时曾报导，有多个投资人与盈方接触，当时该公司宣布其扩张的计画。

报导指出，向盈方提出收购的截止日期为本周；私募基金业者Bridgepoint是在2011年买下盈方。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)