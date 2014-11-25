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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 11:06 BJT

韩国数据：10月百货商店销售连续第二个月下滑，加深内需疲弱疑虑

路透首尔11月25日 - 周二公布的政府数据显示，韩国大型百货商店的销售逊于初估，同比为连续第二个月下滑，加深了韩国内需疲弱的疑虑。

产业通商资源部在声明稿中表示，现代百货 、乐天购物 和新世界 所经营的百货商品，10月合计销售较上年同期减少2.2%。

这较本月稍早公布的初值下滑0.9%为差，但较9月同比大减6.3%为佳。

该部将销售减少归因于10月期间商店的折扣活动较少。

同一份政府数据显示，10月大型折扣连锁商店的销售较上年同期减少0.9%，之前公布的初值为下滑0.4%，9月则为锐减10.1%。

折扣连锁商店销售亦为连续第二个月下滑，销售疲弱的原因是周日不营业的商店数增加。(完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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